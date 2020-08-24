Москва, , 09:10 — REGNUM Законопроект о переходе Волгоградской области в часовую зону Москвы внесла в Госдуму Волгоградская облдума.

Парламентарии ссылаются на «результаты проведенных мероприятий по вопросу, содержащемуся в опросном листе («какую часовую зону Вы считаете предпочтительнее на территории Волгоградской области?»)», согласно которым большинство опрошенных вступило за переход на московское время. Смена часовой зоны выгодна предпринимателям, указали авторы. По их заверениям, поступило «значительное количество обращений».

Вместе с тем единой позиции в субъекте РФ нет, значительная часть жителей региона считает такой опрос незаконным и вредным для здоровья детей.

Если Госдума примет закон, то регион перейдет из 3-й часовой зоны (МСК+1, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, UTC+3).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Волгоградская область перешла на местное время в 2018 году по итогам референдума. В марте 2020 года председатель облдумы Александр Блошкин предложил снова провести опрос на эту тему.

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