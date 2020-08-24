Новосибирск, , 09:04 — REGNUM На территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища прошло торжественное открытие шестого Международного конкурса «Отличники войсковой разведки». Он пройдёт с 23 августа по 05 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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"Проведение подобных соревнований стало замечательной традицией, которая позволяет выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнёрство между государствами и сдружить народы», — сказал начальник разведки — заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ по разведке, главный судья соревнований генерал-майор Алексей Белоусов.

В конкурсе участвуют сильнейшие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана — более 200 военнослужащих.

Как отметили в правительстве Новосибирской области, условия проведения конкурса в этом году отличаются от предыдущих — из-за пандемии коронавируса. Все участники проходят термометрию и сдали тесты на COVID-19. Мероприятия пройдут в закрытом режиме, без зрителей.