Киев, , 08:47 — REGNUM Лидеры многих стран мира поздравили Украину с Днём независимости, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

В частности, свои поздравления направили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Польши, Венгрии, Словакии, Египта и Перу. Кроме того, Украину поздравили Папа Римский Франциск и королева Великобритании Елизавета II.

«Свободная и независимая Украина движется вперёд благодаря своей цветущей демократии. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев…», — сказано в поздравлении президента США Дональда Трампа.

Лидер Франции Эммануэль Макрон пожелал Украине процветания и мира, а также отметил, что страны «Нормандской четвёрки» будут и дальше помогать Украине в урегулировании конфликта в Донбассе.

Аналогичную мысль выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер:

«Германия и в дальнейшем будет действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения её независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны», — заявил он.

Напомним, 24 августа в Киеве планируется марш участников гражданской войны в Донбассе. По некоторым данным, в этот день на Украине может произойти попытка государственного переворота.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас поздравил Украину с Днём независимости. Он отметил, что действующее перемирие в Донбассе стало самым продолжительным с 2014 года, а также анонсировал свою поездку на Украину.

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