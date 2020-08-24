Киев, 24 августа 2020, 08:47 — REGNUM Лидеры многих стран мира поздравили Украину с Днём независимости, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
В частности, свои поздравления направили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Польши, Венгрии, Словакии, Египта и Перу. Кроме того, Украину поздравили Папа Римский Франциск и королева Великобритании Елизавета II.
Лидер Франции Эммануэль Макрон пожелал Украине процветания и мира, а также отметил, что страны «Нормандской четвёрки» будут и дальше помогать Украине в урегулировании конфликта в Донбассе.
Аналогичную мысль выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер:
Напомним, 24 августа в Киеве планируется марш участников гражданской войны в Донбассе. По некоторым данным, в этот день на Украине может произойти попытка государственного переворота.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас поздравил Украину с Днём независимости. Он отметил, что действующее перемирие в Донбассе стало самым продолжительным с 2014 года, а также анонсировал свою поездку на Украину.
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