Ульяновск, , 08:41 — REGNUM В Ульяновской области выявлены нарушения антикоррупционного законодательства со стороны ещё 22 депутатов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Проверка проводилась в Старомайнском районе, речь идёт о предоставленных сведениях о доходах и имуществе. По данным прокуратуры, семь народных избранников совета депутатов Старомайнского района не отразили сведения о принадлежащих им и находящихся в собственности супругов земельных участках, зданиях, жилом помещении, снегоходах и тракторе.

В ведомстве отмечают, что в справках девяти парламентариев районного и городского советов депутатов отсутствовала информация о доходах, полученных от деятельности различных хозяйствующих субъектов.

Также в прокуратуре сообщают, что в декларациях 17 депутатов, представляющих депутатские корпусы Старомайнского района, Старомайнского городского поселения, Краснореченского и Прибрежненского сельских поселений не предоставили данные об открытых счетах в кредитных учреждениях.

По данным фактам прокуратурой внесены представления об устранении нарушений, в том числе путем досрочного прекращения полномочий народных избранников.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальных образованиях прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны ряда депутатов. Так, в Павловском районе надзорное ведомство заинтересовали сведения, предоставленные 15 депутатами, в Инзенском районе прокуратура обнаружила факты нарушения антикоррупционного законодательства со стороны 38 депутатов различных поселений, в Барышском районе — у 30 парламентариев, в Сенгилеевском районе — у 15 народных избранников, в Радищевском районе — у двоих.

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