Сеул, , 08:42 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина начал расти спустя три недели спада. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 18 по 21 августа среди 2511 человек, уровень поддержки составил 46,1%, что на 2,8% больше пос равнению с опросом, проведенным неделей ранее.

Не одобряет деятельность президента 50,8%, что на 1,8% ниже, чем неделю назад. От ответа воздержались 3,1% опрошенных.

Эксперты отмечают, что рост показателя, вероятно, связан с ожиданием и желанием граждан поскорее справиться с пандемией коронавируса.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 39,7%, Объединённой партии будущего — 35,1%.

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