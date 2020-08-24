Москва, , 08:38 — REGNUM В Госдуме назвали тренировкой маркировку сельхозживотных, а также домашних питомцев.

Минсельхоз подготовил поправки, обязывающие владельцев чипировать своих животных, в том числе кошек и собак.

«Сторонники идеи тотальной чипизации человечества решили потренироваться на домашних любимцах, кошках и собаках. Ну, и денег с граждан подсобрать, по старой либеральной традиции», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

В Минсельхозе «Известиям» заявили, что маркировка будет обязательной, а штраф за ее отсутствие составит для граждан от 500 до 1 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») высказывался в поддержку бесплатного чипирования домашних животных.

В феврале 2019 года в Госдуме предложили создать единую общероссийскую базу данных по всем домашним животным.

Читайте также: Законопроект о чипировании животных одобрили в правительстве РФ