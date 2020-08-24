Токио, , 08:38 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 24 августа вновь посетил больницу, второй раз за две недели, сообщает информационное агентство Kyodo. В прошлый раз Абэ был в больнице ровно неделю назад и, по словам помощника премьер-министра, проходил «регулярный медицинский осмотр».

В Японии всерьёз обеспокоены состоянием здоровья Абэ. Слухи о его болезни поддерживаются СМИ и оппозиционными партиями.

Однако, как сообщает высокопоставленный чиновник правящей Либерально-демократической партии, очередной визит в больницу нужен только для того, чтобы выяснить и обсудить результаты обследования, которое Абэ проходил 17 августа.

Примечательно, что премьер-министр Абэ посещает больницу в день, когда он устанавливает рекорд пребывания у власти. Абэ возглавляет правительство Японии 2799 дней непрерывно с момента его второго срока в 2012 году.

Напомним, что первый премьерский срок Абэ продолжался с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года и прервался из-за его болезни.

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