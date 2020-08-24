Кемерово, , 08:36 — REGNUM В Кемеровской области медработники со средним медицинским образованием, которые выступят в качестве наставников молодых специалистов, будут получать дополнительную ежемесячную денежную выплату. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Каждому наставнику будет выплачиваться по 1000 рублей в месяц. Мера социальной поддержки предоставляется в течение одного года со дня поступления на работу специалиста. Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается в зависимости от количества специалистов, сопровождаемых наставником. Максимальное количество специалистов, сопровождаемых наставником, не может быть больше трёх, — уточнили в министерстве. — Мера социальной поддержки в виде дополнительной выплаты в размере 38 тысяч рублей предоставляется наставнику за каждого специалиста, после окончания первого года его работы».

В задачи наставников входит адаптация молодых специалистов в первый год его работы в медицинской организации.