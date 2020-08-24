Париж, , 08:23 — REGNUM После первых двух кандидатур в 2012 и 2017 годах лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Маланшон объявил, что в октябре примет решение о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, сообщает Le Figaro.

Лидер партии считает, что несет «особую ответственность» после своих первых двух кандидатур на президентских выборах. По его словам, это дает ему «легитимность» вернуться на политическую арену. Депутат французского департамента Буш-дю-Рон в свои 69 лет также похвалил свой опыт в политической жизни и стране в целом.

«Я внимательно наблюдал. Я видел, что мы упустили, что нам удалось. Мы стали сильнее благодаря этому опыту», — заявил Жан-Люк Меланшон.

Напомним, очередные президентские выборы во Франции, как ожидается, состоятся в апреле 2022 года.

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