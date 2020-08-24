Берлин, , 08:18 — REGNUM Прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины должен быть достигнут на фоне перемирия, которое длится уже более четырёх недель. Об этом заявил 24 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас, готовясь вылететь в Киев.

Маас пояснил, что отправляется на Украину ради ускорения реализации Минских соглашений. По его словам, действующее перемирие обнадёживает, оно стало самым продолжительным с 2014 года.

«Мы хотим развить его», — заявил глава германской дипломатии.

Маас поздравил жителей Украины с Днём независимости, который отмечается в стране 24 августа. Он указал, что намерен провести переговоры с руководством Украины, речь пойдёт о программе реформ в этой стране.

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