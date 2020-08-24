Вильнюс, , 08:05 — REGNUM В живую цепь длиной 35 км от Вильнюса до границы с Белоруссией выстроились жители Литвы, тем самым демонстрируя солидарность с участниками несанкционированных протестов в соседней стране. Об этом в эфире литовского гостелерадио LRT 24 августа сообщил журналист Андрюс Тапинас, который является одним из организаторов акции.

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"По нашим подсчетам, в акции солидарности «Путь к свободе» участвовало около 50 тыс. человек, которые символически взялись за руки, поддерживая друг друга», — заявил он.

Также известно, что цепь в поддержку выстроилась от на Кафедральной площади в центре Вильнюса до контрольно-пропускного пункта «Медининкай», расположенного на границе Белоруссии с Литвой на расстоянии 35 км.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в Минске 23 августа в ходе акции оппозиции задержаний не было.