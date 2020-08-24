Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Заявление о готовности поднять налоги для богатых в случае его победы на президентских выборах сделал кандидат на пост президента США Джозеф Байден 24 августа в своём интервью телеканалу ABC.

Байден уточнил, что планирует в случае своей победы на выборах поднять налоги для граждан, зарабатывающих больше $400 тысяч в год. Кандидат на пост главы государства пояснил, что пришло время для того, чтобы богатые выполняли свою долю существующих экономических обязанностей.

Политик добавил, что облагать дополнительными налогами предприятия, зарабатывающие «огромные суммы», является разумным решением. При этом Байден заметил, что новых налогов для тех, кто зарабатывает меньше $400 тыс., вводиться не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден назвал действующего президента и своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа некомпетентным.

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