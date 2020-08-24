Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Заявление о своём уходе с занимаемой должности сделала старший советник президента США Келлиэнн Конуэй. Об этом 24 августа сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, причиной своего ухода Конуэй назвала необходимость больше времени уделять своей семье и детям. По словам Конуэй, такое решение она приняла полностью самостоятельно. О своих дальнейших планах советник президента США собирается объявить позднее.

Конуэй называют одной из самых яростных сторонниц действующего президента США Дональда Трампа. Она заняла пост старшего советника президента страны в самом начале президентского срока Трампа и была из числа советников, дольше всех работавших в команде американского лидера.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе президента США уволить свою советницу Конуэй, которую надзорное ведомство Белого дома неоднократно обвиняло в нарушении законов США за политические высказывания, несовместимые с занимаемой должностью.

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