Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Заявление о достижении в течение трёх недель соглашения с Ираном в случае его переизбрания на пост главы государства сделал президент США Дональд Трамп 24 августа в ходе своего интервью телеканалу Fox News.

Рассказывая о курсе, который он будет проводить после своего переизбрания на пост президента, Трамп заявил, что сделку с Ираном он заключит в течение трёх первых недель. При этом Трамп отметил, что власти Ирана ждут этого соглашения и «хотят понять что будет».

В то же время американский лидер уточнил, что в случае победы на президентских выборах Джозефа Байдена Ирак заключит"такую же сделку, как с Джоном Керри, который некомпетентен», а также с Бараком Обамой, которого Трамп также назвал некомпетентным «в том, что касается сделок».

Трамп неоднократно заявлял о своей готовности к возобновлению диалога с властями Ирана. Как пояснял президент США, Вашингтон заинтересован в заключении соглашения, которое станет альтернативой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и будет охватывать не только ядерную программу Ирана, но и ряд других вопросов, в том числе ракетную программу и региональную политику Тегерана.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инициативе США восстановить санкции ООН против Ирана.

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