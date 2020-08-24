Подгорица, , 03:57 — REGNUM Массовые шествия верующих, выступающих в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) прошли накануне парламентских выборов в ряде городов Черногории. Об этом 23 августа сообщил портал IN4S.

Шествия в поддержку СПЦ начались с раннего утра, самая большая колонна верующих собралась в городе Никшиче, втором по величине в Черногории. Протестующие шли с флагами Черногории и с плакатами в столицу страны, город Подгорицу. В ходе шествия протестующие требовали отмены закона о свободе вероисповедания. Колонна была заблокирована сотрудниками полиции, которые ссылались на ограничения, действующие в связи с угрозой распространения коронавируса.

Спустя несколько часов противостояния верующих и полиции блокада была снята, протестующие прибыли в Подгорицу, где состоялся митинг возле храма Воскресения Христова. Перед собравшимися выступил лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич. Политик поблагодарил собравшихся и выразил уверенность в победе оппозиции на предстоящих выборах. После чего все участники акции протеста прочли совместную молитву.

Ранее ИА REGNUM сообщало о парламентских выборах в Черногории, которые намечены на 30 августа. ЦИК страны приняла 12 партийных списков для участия в выборах.

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