Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Действующего президента США Дональда Трампа назвал некомпетентным кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден. Такую оценку Байден дал американскому лидеру 23 августа в своём интервью телекомпании ABC.

Байден давал своё первое интервью в качестве кандидата на пост президента США совместно с кандидатом в вице-президенты от демократов Камалой Харрис. В ходе интервью ведущий попросил Харрис дать оценку словам Трампа, давшего ей нелицеприятную характеристику. В частности Трамп отметил, что Харрис из всех сенаторов вызывает наименьшее уважение.

Харрис ответила, что, по её мнению, Трамп говорит много того, что может отвлечь американцев от его ежедневных обязанностей в качестве главы государства. И таким образом речь идёт уже о пренебрежении, халатности и причинении вреда гражданам США.

«А также о некомпетентности», — добавил Байден, заметив, что ни один из президентов США не позволял себе подобных высказываний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 77-летний Байден подтвердил ведущему телеканала свою готовность баллотироваться и на второй президентский срок, несмотря на то, что ему к тому времени исполнится уже 81 год.

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