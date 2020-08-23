Вильнюс, , 23:37 — REGNUM «Зимой холодно», а «летом тепло» и «вода мокрая» — суть абсолютно банальных политических высказываний бывшей претендентки на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, выступившей 21 августа на пресс-конференции в Вильнюсе», — констатировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM литовский общественный деятель Валерий Иванов, наблюдавший за скандалом, в ходе которого задержанный по окончании первой пресс-конференции бывшей претендентки на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской мужчина кричал: «Только Александр Лукашенко выведет Литву из безнадёжности!».

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Полиция вывела известного литовского общественного деятеля Юриюса Субботинаса из конференц-зала вильнюсской гостиницы «Мариот», где проходила в течение 15-минутная пресс-конференция прибывшей на прошлой неделе в Литву представительницы белорусской оппозиции.

Юриюс Субботинас — лидер литовской общественной организации «Liaudies kontrolės komitetas» («Комитет народного контроля», КНК) пытался донести собравшимся многочисленным иностранным журналистам (более 100 человек), представлявших известные крупные мировые информационные кампании США, Англии, Германии, Польши и других стран, информацию о результатах голосования в посольстве Республики Беларусь в Вильнюсе. Он пытался донести до прессы отношение жителей Литвы к нынешним событиям в Белоруссии, а также обратить внимание на результаты опроса литовской газетой Lietuvos rytas («Утро Литвы»), выяснявшей степень поддержки ими идеи «живой цепи» от Вильнюса до границы с Белоруссией.

По словам Иванова, Субботинас записался на пресс-конференцию Тихановской за два дня и был шестым номером среди тех, кому дадут задать вопрос. Однако он так и не получил возможности воспользоваться этим обещанием, данным организаторами политического мероприятия.

«Сразу после того как ведущая объявила об окончании пресс-конференции Тихановской, на которой, судя по видеозаписи не прозвучало никаких существенных политических заявлений и не были названы никакие принципиальные шаги белорусских оппозиционеров для достижения своих целей, они не были чётко названы присутствующим — звучала сплошная банальщина», — рассказал Иванов.

После этого лидер КНК поднялся с места и объявил присутствующим, что имеет «три важных сообщения».

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Во-первых, он хотел рассказать, что в Вильнюсе проживает более 20 тысяч белорусов. Однако из них на избирательном участке в белорусском посольстве на улице Миндаугасаэ, по сведениям Субботинаса, проголосовало чуть более 400 человек. При этом голоса «за» и «против» Лукашенко» распределились примерно пополам.

«И это несмотря на то, что, как ему известно, 10 евро платили голосовавшим «против» Лукашенко», — отметил Иванов.

Во-вторых, газета «Lietuvos rytas» провела опрос граждан Литвы по теме: «Нравится ли Вам политика властей Литвы относительно событий в Белоруссии?». В нём проголосовало 8869 человек. По итогам был опубликован такой результат: естественно, ведут себя очень решительно, строго и правильно — 2419 человек (27,27%); нет, литовцы перестарались, тон должен быть мягче — 2628 человек (29,63%); кого вообще волнует позиция Литвы? Ведь наша страна — слабый и почти незаметный игрок на политической мировой арене — 3341 человек (37,67%); меня это не интересует — 481 человек (5,43%).

В-третьих, газета «Lietuvos rytas» провела опрос граждан Литвы по теме: «Будете ли Вы участвовать 23 августа в организуемом «Пути жизни» от Вильнюса до границы с Белоруссией?», — по которому голосовало 7288 человек. Результат был опубликован следующий: обязательно — 970 человек (13,31%); нет, не вижу надобности — 4042 человека (55,46%); участвовал бы, но в этот день не могу — 1534 человека (21,05%); ничего об этом не знаю — 742 человека (10,18%).

Всё это можно было бы услышать на видеозаписи пресс-конференции, которую опубликовало литовское агентство «Делфи». СМИ подало материал «демократично» с «соблюдением основных принципов свободы слова»: отредактирована картинка, убраны наручники на руках выводимого полицейскими из зала пресс-конференции. За лидером литовской общественной организации Юриусом Субботинасом к гостинице «Мариот» подогнали специальную зарешёченную автомашину, рассказал Иванов.

Возмутитель спокойствия литовских властей и белорусских националистов уже дома.

«Он попросил по телефону сообщить всем о произошедшем на названной конференции Тихановской», — сказал Иванов.

Редакция ИА REGNUM пошла навстречу пожеланиям литовской общественности.

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