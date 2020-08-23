Москва, , 23:31 — REGNUM Тот факт, что американские правоохранители пришли за всеми ключевыми фигурами предвыборного штаба Дональда Трампа — Полом Манафортом, Майклом Флинном, а теперь и Стивом Бэнноном, носит знаковый характер. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий Елена Панина прокомментировала уголовное преследование бывшего советника Трампа Стива Бэннона, которого обвинили в присвоении денег, собранных на возведение стены на границе с Мексикой.

«Принадлежащая владельцу «Аmazon» Безосу The Washington Post вещает о «коррумпированности» экспертов, которые обеспечили победу Трампа. Однако в действительности мы имеем дело с местью американского «глубинного государства» людям, которые сломали американский политический конвейер и привели к власти политика «со стороны». Это урок, который хотят преподнести всем, кто пытается играть независимую игру в американской политике, кто бросает вызов теневым кукловодам», — подчеркнула Панина.

По мнению Паниной, стратегическая цель этих акций — устрашение самого Трампа, компромат на которого будут теперь всеми силами выбивать из Бэннона.

«Вы можете выиграть выборы, но в итоге окажетесь в тюрьме», — вот послание, которое «глубинное государство» направляет всем, кто посмеет в будущем бросить вызов системе», — констатировала Елена Панина.

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