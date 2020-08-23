Минск, , 21:42 — REGNUM Митингующие, проводившие 23 августа в столице Белоруссии акцию протеста, пытались пойти на штурм Дворца Независимости. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

У резиденции Лукашенко © ИА REGNUM

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"Ближе к вечеру, … митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания, — отметила пресс-секретарь. — … Наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго».

По ее словам, участники акции протеста быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении, — увидев, «что может случиться».

Эйсмонт отметила, что в ситуационном центре во Дворце Независимости весь день работал глава государства Александр Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа в Минске оппозиционеры провели новую акцию протеста.

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