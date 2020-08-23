Минск, , 21:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил стоявших в оцеплении перед Дворцом Независимости силовиков. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

У резиденции Лукашенко © ИА REGNUM

«Спасибо, вы красавцы!» — сказал Лукашенко силовикам.

В ответ они ответили: «Мы с вами до конца!»

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, многотысячные манифестации проходят по всей Белоруссии. Митингующие требуют, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.

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