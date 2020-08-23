Минск, , 21:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники протеста «как крысы разбежались».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видео, на кадрах которого Лукашенко подлетает на вертолете к своей резиденции, осматривая с высоты проспект Победителей.

«Как крысы разбежались», — сказал в какой-то момент Лукашенко, имея в виду ушедших протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, многотысячные манифестации проходят по всей Белоруссии. Митингующие требуют, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.

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