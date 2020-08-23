Брюссель, , 18:25 — REGNUM Европейский союз не намерен создавать «вторую Украину» из Белоруссии, где уже несколько дней проходят многочисленные акции протеста. Об этом сообщил 23 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.

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По его словам, с Украиной несравним «случай Белоруссии». Он напомнил, что в 2014 году люди на майдане в Киеве выступали за интеграцию Украины в Евросоюз, а граждане Белоруссии во время акций протеста требуют «свобод и гражданских прав».

«ЕС не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину», — отметил глава дипломатии ЕС, добавив, что выбор между РФ и ЕС перед жителями Белоруссии не стоит.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем официальном блоге сообщил, что дальнейшее развитие отношений Минска и Брюсселя возможно при предварительном условии изменений политического режима и прекращения насилия.

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