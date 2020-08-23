Солнечногорск, Московская область, , 18:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предложение по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине в 2014 году.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пример один мы видим, чем закончилось западное посредничество на Украине в 2014 году. Это обернулось полной недоговороспособностью партнёров», — сказал Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва при этом будет не против любого решения властей Белоруссии по диалогу со своим населением.

«Однако когда на Западе говорят, что только с участием западных стран будет эффективно… Конечно, у всех свежо в памяти, как это всё было на Украине», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят никаких мирных протестов — они хотят крови, а это совершенно преступно. Лавров отметил, что сейчас ситуация в Белоруссии медленно начинает успокаиваться, но далеко не всем это нравится.

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