Солнечногорск, Московская область, , 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва предложила продлить договор как это и предусмотрено самим документом, без каких-либо предварительных условий.

«Американцы … настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай», — сказал Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа планирует выйти из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, позволив истечь сроку его действия и не продлевая его.

Подписанный в 2010 году российско-американский Договор о СНВ истекает в 2021 году. Россия призывает США не затягивать с продлением договора.

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