Минск, , 16:22 — REGNUM Заявления украинского лидера Владимира Зеленского в адрес руководства Белоруссии, сделанные в интервью Euronews, прокомментировал начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Об этом сообщает в воскресенье, 23 августа, БЕЛТА.

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По его словам, украинский народ является братским для жителей Белоруссии, поэтому белорусской стороне хотелось бы «не слушать заезженные со всех сторон советы», а ощутить какую-то «поддержку или хотя бы понимание».

Официальный представитель белорусского МИД добавил, что Белоруссия в таких советах сейчас точно не нуждается.

«У украинского руководства … много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, — подчеркнул Глаз. — Нежели раздавать советы соседям».

Напомним, 22 августа глава Украины Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу Euronews дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко ряд советов как успокоить протестующих. По словам украинского лидера, для урегулирования ситуации в Белоруссии он бы на месте Лукашенко провёл повторные выборы.

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