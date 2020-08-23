Кубинка, Московская область, , 16:09 — REGNUM Главными организаторами протестов в Белоруссии стали сторонники идеи «новой Речи Посполитой», поддержанные спецслужбами США, сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов корреспонденту ИА REGNUM 23 августа на полях военно-технической выставки «Армия-2020».

"Те, кто там затеял эту свару — это в основном пособники польско-литовской шляхты, которая вдруг вспомнила, что у них может быть «великая новая Речь Посполитая» и американских ЦРУшников», — заявил Зюганов.

Парламентарий отметил, что поддержка подобных сил является обычным явлением для Центрального разведывательного управления США. Он напомнил, что при поддержке ЦРУ было организовано больше тридцати «цветных революций».

«Одна из первых — свергли [Мохаммеда] Мосаддыка, который был руководителем Ирана. Он был другом Америки, но когда захотел, чтобы нефть работала на народ Ирана, то его в течение года скинули. Вот они провели почти три десятка успешных [«цветных революций»]. Где теперь Саддам Хусейн? Повесили, я с ним встречался. Где [Хосни] Мубарак? Он был их союзник, а они его в тюрьму загнали. Где Муаммар Каддафи? Растерзали на дороге. Где [Слободан] Милошевич? Уморили в тюрьме в Гааге», — рассказал Зюганов.

Политик подчеркнул, что поэтому любые руководители должны понимать, какие могут быть последствия у «сладкоголосых разговоров о демократии и честных выборах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа КПРФ осудила попытку переворота в Белоруссии.

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