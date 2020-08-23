Солнечногорск, Московская область, , 16:08 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят никаких мирных протестов — они хотят крови, а это совершенно преступно. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 23 августа, выступая на форуме «Территория смыслов».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Лавров отметил, что сейчас ситуация в Белоруссии медленно начинает успокаиваться, но далеко не всем это нравиться.

«Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона считает это преступным.

Напомним, что после некоторых жестких столкновений оппозиции с силовиками, характер протеста изменился и стал более мирным. Одновременно с этим протест пошел на спад, так как оппозиция не смогла организовать массового забастовочного движения, а политическая программа у протестующих крайне размыта.