Анкара, , 16:04 — REGNUM В Турции продолжается успешное развитие оборонного комплекса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 23 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи командованию ВМС Турции современных морских комплексов, созданных на оборонной верфи «Десан» близ Стамбула.

Реджеп Тайип Эрдоган thierry ehrmann

«Мы (Турция) должны перейти из разряда стран-потребителей в экспортеров, — сказал Эрдоган. — Страны, не обладающие сильным и независимым оборонпромом, обречены на угрозы в сфере национальной безопасности».

По его словам, Турция, которая должна «превратиться в одного из лидеров мирового оборонпрома», входит в топ-10 стран мира, которым под силу проектировать и строить отечественные военные суда.

Эрдоган добавил, что минимизация внешней зависимости Турции в оборонной сфере является основной «нашей целью».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа в Управлении по связям с общественностью администрации президента Турции сообщили, что глава страны Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонных переговоров обсудили актуальные вопросы региональной повестки и отношения двух стран.

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