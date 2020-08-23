Москва, , 15:58 — REGNUM У России есть вопросы к тому, как был сформирован в Белоруссии координационный совет (КС) оппозиции. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на форуме «Территория смыслов», онлайн-трансляция которого ведется в YouTube.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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"В отношении координационного совета тоже есть — если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения — есть вопросы, как он формировался», — сказал Лавров.

Кроме этого, он указал, что в данном совете есть много людей, известных своим негативным отношением к развитию союзного государства Белоруссии и России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что признаки стабилизации ситуации в Белоруссии очень важны, однако они не нравятся тем, кто хотел бы спровоцировать события в республике на насильственный вариант их развития.