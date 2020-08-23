Минск, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM В белорусской столице 23 августа проходит митинг «оппозиционных сил», на котором у одной из протестующих в руках был замечен украинский флаг.
На фотографии, опубликованной журналистами, запечатлена женщина в вышиванке, которая держит в руке желто-голубой флажок, на котором также изображен герб Украины.
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