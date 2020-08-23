Кубинка, Московская область, , 15:49 — REGNUM Белоруссия не сможет существовать как самостоятельное государство без дружественных отношений с Россией, сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов корреспонденту ИА REGNUM 23 августа на полях военно-технической выставки «Армия-2020».

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Зюганов отметил, что Белоруссия стала практически единственной страной на постсоветском пространстве, которой удалось сохранить свою экономику, производство, военно-промышленный комплекс и свой суверенитет.

«Они за 30 лет построили сильное, достойное, дружественное нам государство. Поэтому все, кто пытается раскачивать и расшатывать, — они просто мерзавцы. Они не понимают, что самостоятельной Белоруссии без дружбы с Российской Федерацией быть не может», — подчеркнул парламентарий.

Лидер КПРФ напомнил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство с единой системой безопасности.

«Что касается этой выставки и в целом форума, сюда приехало 92 страны. Они приехали не просто в Россию, а в наше Союзное государство», — добавил Зюганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа КПРФ осудила попытку переворота в Белоруссии.