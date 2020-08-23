Минск, , 15:48 — REGNUM В Минске сегодня, 23 августа, на площади независимости проходит очередной митинг оппозиции против действующего президента республики Александра Лукашенко.

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На площади собрались тысячи людей, при этом по улицам белорусской столицы также двигаются колонны протестующих, которые спешат на общий митинг.

Силовики пока не препятствую проведения митинга, однако по громкой связи предупреждают, что граждане нарушают законодательство. Тем не менее скопления силовиков в районе площади наблюдается.

Кроме Минска акции протеста проходят в Витебске, Гродно, Жодино, Бресте, Могилёве, Жабинке, Бобруйске и других городах.

Стоит отметить, что накануне Лукашенко собирал митинги своих сторонников. Сам о выступал на довольно крупном митинге в Гродно.