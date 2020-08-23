Москва, , 15:34 — REGNUM Российская Федерация готова принять любое решение Белоруссии по общению со своим народом. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на форуме «Территория смыслов», онлайн-трансляция которого ведется в YouTube.

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"Мы будем не против любого решения Белоруссии в отношении диалога со своим народом. Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации», — сказал глава МИД России.

Также он отметил, что появившиеся признаки нормализации обстановки в республике очень важны, и указал, что это нравится не всем, что есть желающие, чтобы нынешний нормальный сценарий развития событий в Белоруссии стал похож на украинский и сделался насильственным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 21 августа главный редактор еженедельного польского журнала «Najwyższy Czas!» (Самое время!) Томаш Соммер заявил, что в случае распада Белоруссии Гродно должно войти в состав Польской республики.