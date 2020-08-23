Киев, , 15:29 — REGNUM Письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука относительно проведения выборов в Донбассе поступило в Верховную Раду и будет рассмотрено. Об этом заявил 23 августа председатель украинского парламента Дмитрий Разумков после выступления по случаю торжественной церемонии поднятия флага Украины, сообщает украинское издание «Страна».

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По словам Разумкова письмо Леонида Кравчука поступило в Раду и в пятницу, 21 августа, первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук направил его в комитеты, которые займутся рассмотрением данных вопросов.

«Выборы — это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное — выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан», — высказался по данному вопросу спикер Рады.

Напомним, 20 августа Леонид Кравчук заявил, что отправил Верховной Раде письмо с запросом об изменении постановления о местных выборах, так, как по словам Кравчука, в нынешней редакции оно противоречит Минским соглашениям, а также «формуле Штайнмайера».

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