Ставрополь, , 15:13 — REGNUM Доход губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в 2019 году вырос почти на 500 тыс. рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В справке о доходах он указал, что заработал в прошлом году 5 058 875,11 рубля.

В 2018 году его заработок составил 4 млн 496 тыс. рублей. Почти на миллион рублей больше, чем годом ранее, заработала в 2019 году супруга губернатора. Её доход составил 2 млн 463 тыс. рублей.

Что касается недвижимости, то у Владимирова по-прежнему имеются две квартиры площадью 136,6 и 61,5 кв. м, три гаража, общей площадью около 40 кв. м. Его супруга владеет двумя земельными участками с домами площадью 151,8 и 253,4 кв. м и квартирой площадью 35,8 кв. м. За прошедший год в долевой собственности у четы Владимировых вместе с двумя детьми появилась квартира площадью 134,5 кв. м.

Из транспортных средств губернатор владеет машиной «Волга» — Газ-21, и в собственности вместе с женой у него имеется автомобиль BMW X5.