Киев, , 14:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский передал подразделениям украинских вооруженных сил 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения, сообщает 23 августа пресс-служба президента Украины.

Соответствующие сертификаты были вручены командирам воинских подразделений ВСУ во время торжественных мероприятий по случаю празднования Дня государственного флага Украины, которые состоялись сегодня, 23 августа, на военном аэродроме в Василькове Киевской области.

Украинские военные получили на вооружение модернизированные танки Т-64 и Т-72, новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения.

Украинский лидер в ходе торжественного выступления отметил, что средства, выделенные на «безопасность и оборону» Украины, по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 28 млрд гривен, а оборонный бюджет возглавляемой им страны «самый большой в истории». Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на пандемию, расходы на украинскую армию остались без изменений.

«Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии. Ведь именно вы — современная и сильная армия — являетесь залогом для наступления такого желанного в Украине мира», — заявил Зеленский, обращаясь к военным.

Читайте также: Зеленский назвал свое самое главное задание на должности президента Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе своим главным заданием.