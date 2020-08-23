Киев, 23 августа 2020, 14:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский передал подразделениям украинских вооруженных сил 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения, сообщает 23 августа пресс-служба президента Украины.
Соответствующие сертификаты были вручены командирам воинских подразделений ВСУ во время торжественных мероприятий по случаю празднования Дня государственного флага Украины, которые состоялись сегодня, 23 августа, на военном аэродроме в Василькове Киевской области.
Украинские военные получили на вооружение модернизированные танки Т-64 и Т-72, новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения.
Украинский лидер в ходе торжественного выступления отметил, что средства, выделенные на «безопасность и оборону» Украины, по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 28 млрд гривен, а оборонный бюджет возглавляемой им страны «самый большой в истории». Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на пандемию, расходы на украинскую армию остались без изменений.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе своим главным заданием.