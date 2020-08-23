Минск, , 14:34 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии взяло под охрану и защиту все военные монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Об этом сегодня, 23 августа, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

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«К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!» — сказал глава Минобороны Белоруссии.

Хренин предупредил, что в случае нарушения порядка и спокойствия рядом с военными монументами и памятниками, протестующие будет иметь дело не с милицией, а с армией.