Москва, , 14:25 — REGNUM Новый российско-турецкий контракт на поставку дополнительных партий зенитно-ракетных систем С-400, по всей видимости, будет подписан в 2021 году. Об этом заявил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

По словам Чемезова, Россия уже поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд. Это контракт подобного масштаба в страну военного блока НАТО.

Что касается поставки дополнительных ЗРК С-400, то до конца 2020 года контракт вряд ли будет подписан, отметил Чемезов, тем не менее он считает, что в итоге соглашение будет заключено.

Напомним, что США были категорически против того, чтобы Турция закупала российские ЗРК С-400. Аргументировалось это тем, что Россия с помощью своего вооружения якобы сможет следить за оборонными системами военного блока НАТО, в который входит Турция. Однако США, а также другие страны НАТО отказались продавать Анкаре свои современные зенитно-ракетные системы, в итоге Турции ничего не оставалось, как купить эти системы у России.