23 августа 2020 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:30 — REGNUM Поддерживаемые Турцией войска Сарраджа прекратили военные действия

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передается в сообщении телеканала NTV, премьер-министр Ливии Фаиз Саррадж дал указание всем вооруженным силам страны немедленно прекратить огонь и военные действия. Правительство национального согласия Ливии (ПНС), признанное ООН, объявило о введении режима прекращения огня и военных действий. Саррадж выдвинул требование демилитаризировать Куфру и Сирт. Он призвал принять участие в президентских и парламентских выборах в марте следующего года. Президентский совет Ливии, который сделал заявление о принятии решения ПНС о прекращении огня, заявил, что за этим стояли «текущие результаты и пандемия коронавируса».

Турция выдает гражданство членам ХАМАС

Портал AktifHaber со ссылкой на британскую газету The Telegraph утверждает, что высокопоставленным членам палестинского движения ХАМАС было выдано турецкое гражданство. Как сообщается, такой шаг Анкары вызывает обеспокоенность в том, что теперь палестинское движение будет обладать еще большей свободой для планирования нападений на граждан Израиля по всему миру. Следует отметить, что ХАМАС использует Турцию в качестве базы для проведения своих операций. Согласно утверждению The Telegraph, имеется свидетельство того, что как минимум один из 12 высокопоставленных членов движения получил турецкое гражданство, семеро — уже получили паспорта граждан Турции, остальные пять ожидают их. Вместе с этим отмечается, что иногда эти люди используют прозвища на турецком языке.

Байден: «Эрдоган — автократ»

Согласно порталу Ahval News, сейчас как никогда актуально интервью кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, которое он дал The New York Times около полугода назад. По словам Байдена, если его изберут президентом, он встретится с некоторыми турецкими оппозиционерами и окажет им поддержку. Это свидетельствует о том, что кандидат от демократов предпочтет приложить усилия для отстранения президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана «не в результате переворота, а на выборах». Вместе с тем Байден отмечал, что «крайне обеспокоен» обстановкой в Турции, и подчеркивал, что администрация президента США Дональда Трампа все же пошла на поводу у Эрдогана и разрешила Анкаре провести еще одну операцию в Сирии, несмотря на то, что правящая турецкая Партия справедливости и развития потерпела крах на местных выборах, потеряв позиции в Стамбуле. Следует напомнить, что в октябре 2019 года Турция провела в Сирии военную операцию «Источник мира». Байден акцентировал внимание на следующем: «В самую последнюю очередь я бы выполнил его [Эрдогана] волю относительно курдов. Совершенно точно, это было бы самым последним, на что бы я пошел. Если учитывать поведение Эрдогана, то можно говорить о «существенном снижении уровня безопасности» ядерного оружия США на турецкой авиабазе Инджирлик. Он [Эрдоган] должен заплатить за это».

Возобновление запретов в связи с коронавирусом

Как передает газета Sözcü, наблюдается серьезный рост числа заболевших в условиях пандемии коронавируса. Общее количество заболевших в Турции составляет 250 542 человека, а количество летальных исходов — 5996. После того как количество вновь инфицированных достигло пика, одна за другой администрации турецких провинций начали принимать решения о возобновлении запретов. Вместе с введением комендантского часа запрещено проведение таких массовых мероприятий, как свадьбы и похороны. Ограничения коснулись торговых центров и рынков. Сообщается, что в провинциях Эрзинджан, Ризе, Урфа и Конья ситуация с коронавирусом ухудшается. Во многих городах в больницах нет свободных мест. Работники здравоохранения, которые вот уже на протяжении нескольких месяцев борются с вирусом, заявляют, что их силы на исходе. В результате распространения пандемии скончались 53 медицинских работника, 27 из которых — врачи. Все более растущее число пациентов является еще одной проблемой для медицинских работников, так как они не успевают справиться с таким наплывом.

«Красная карточка» для Эрдогана

Как следует из сообщения турецкой редакции Deutsche Welle, все еще чувствуются последствия проблем в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье, виновницей которых стала Турция. От Германии стали поступать призывы принять меры по отношению к официальной Анкаре. Члены немецкой политической партии «Союз Зеленых» Клаудия Рот и Джем Оздемир призвали Евросоюз оказать экономическое давление на Турцию. Политики обратились с аналогичным призывом и к министру иностранных дел Германии Хайко Маасу. Члены «Союза Зеленых» подвергли жесткой критике Эрдогана. На совместной пресс-конференции они отметили, что по отношению к нему следует применить экономическое давление и показать ему «красную карточку». «Зеленые» обратили внимание на напряженные отношения между Турцией и Грецией по вопросу добычи нефти и природного газа в Восточном Средиземноморье. Политики подчеркнули, что Эрдоган намеренно не пытается наладить диалог с Грецией и другими соседними странами.

Невиданные размеры «черной дыры» турецкой экономики

Как сообщает газета Cumhuriyet, министерство финансов Турции, которым ведает Берат Албайрак, зять Эрдогана, обнародовало данные отчета касательно бюджета. Дефицит в июле 2020 года составил 29 млрд 696 млн турецких лир. 7-месячный дефицит бюджета увеличился на 400% по сравнению с предыдущим годом и достиг 138,8 млрд турецких лир. Целевой показатель дефицита государственного бюджета в 138,9 млрд турецких лир на весь 2020 год был превышен всего за семь месяцев. Было отмечено, что курс, когда Эрдоган был избран президентом в первый раз в 2018 году, составлял 4,73 турецкой лиры за один доллар, тогда как сегодня этот показатель превысил 7,30 турецкой лиры за один доллар.

Эрдоган сдался перед трудностями

Портал TR724 передает, что бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предоставил интересную информацию о выдаче пастора Эндрю Брансона. По его словам, Эрдоган, столкнувшись с американскими санкциями, вернул Брансона американцам. Трамп и вице-президент США Майк Пенс в начале августа 2018 года заявили: «Освободите пастора Брансона — иначе мы разрушим вашу экономику». В результате разразившегося между США и Турцией кризиса курс доллара к лире вырос на 35% и достиг отметки в 7,24 лиры. Эрдоган заявлял США, что «вы не сможете поставить нас на колени». Но в итоге сдался, и Брансон был освобожден из тюрьмы закрытого типа Чакран в Измире, где он находился под стражей в течение двух лет.

Беспокойство Турции относительно России

Согласно сообщению телеканала NTV, официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын сделал заявления о продолжающейся гражданской войне в Ливии. Калын в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил, что присутствие Турции в Ливии объясняется поддержкой политической инициативы наряду с Катаром и некоторыми другими странами. Подчеркнув, что турецкая сторона не хочет противостоять никакому государству в Ливии, Калын заявил, что Турция верит в то, что Египет является добрым соседом Ливии и может сыграть конструктивную роль в регионе. Далее Калын отметил: «Что нас действительно беспокоит, так это то, что у России есть наемники вроде «Вагнера», а Объединенные Арабские Эмираты привлекают наемников из таких стран, как Судан, Нигер и Чад, чтобы поддержать генерала Халифу Хафтара». Подчеркнув, что Россия имеет свои интересы в Ливии, Калын сказал: «Хотя Россия и отрицает это, все же очевидно, что она поддерживает Хафтара в Ливии».

Требование Греции дать отпор Турции

Согласно Euronews, Греция сделала заявление о том, что позиция Турции в Восточном Средиземноморье касается не только некоторых народностей, но всех 27 стран — членов Евросоюза, и призвала Брюссель дать отпор Анкаре. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас высказал критику касательно наличия военных морских судов в целях охраны турецкого исследовательского корабля, который участвует в «незаконных» геологоразведывательных работах Турции по добыче углеводородов в морских водах, находящихся во владениях Греции и Южного Кипра — членов Евросоюза. Дендиас расценил действия Турции: «Напряженность, противоречащая тупиковой натуре своего же выбора и неприемлемая милитаризация».

Рекордное снижение в сфере иностранных инвестиций

Как следует из интервью экономического обозревателя Талипа Акташа газете Dünya Ekonomi, прямые иностранные инвестиции находятся на самом низком уровне за 15 лет. Под влиянием высокого уровня безработицы, дефицита бюджета и инфляции турецкое правительство пытается управлять рынком, вмешиваясь в автономные учреждения типа Центрального банка Турции. Это привело к тому, что в прошлом году сумма прямых иностранных инвестиционных вкладов снизилась до 5,6 млрд долларов, что является самым низким показателем за последние 15 лет.

Офис турецкой администрации в Катаре

Согласно газете Sözcü, Катар будет использовать Стамбульский финансовый центр для решения задач исламского финансирования в Европе. Анкара же открыла офис в Катарском финансовом центре для осуществления инфраструктурных работ. В своем выступлении на Международной конференции по исламской экономике и финансам Эрдоган отметил: «Мы стремимся сделать Стамбул центром исламских финансов и экономики». Катар и Турция приступили к достижению этой цели. Катар, преследующий цель распространить свои финансовые услуги и технологии в Европу через Турцию и в Азию через Малайзию, отныне обоснуется в Стамбульском финансовом центре. Трехсторонняя структура с общей технологической инфраструктурой и правовыми нормами будет создана в Дохе, Стамбуле и Куала-Лумпуре. В рамках этих начинаний Турция уже заняла свое место в Катарском финансовом центре.

Эрдоган поделился радостной новостью

Согласно сообщению телеканала FOX TV, президент поделился следующей радостной новостью: «Турция сделала крупнейшее открытие в своей истории — месторождение природного газа в Черном море. Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 320 миллиардов кубометров запасов природного газа в ходе бурения скважины Туна-1, которое началось 20 июля». Эрдоган отметил, что целью является предоставить населению черноморский газ в 2023 году. Агентство Reuters заявило, что 800 миллиардов кубометров природного газа составляют достаточно большой запас, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе в течение 20 лет. В разговоре с агентством турецкий чиновник сказал, что запуск производства может занять время от 7 до 10 лет. Относительно же суммы инвестиций чиновник заявил, что она составит от 2 до 3 миллиардов долларов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Командующий Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Ф. Маккензи заявил, что они не считают, что Рабочая партия Курдистана и Сирийские демократические силы (СДС) — это одно и то же движение.

Евросоюз не подтвердил заявления о том, что в связи с коронавирусом гражданам Турции не будут выдаваться визы. В заявлении, сделанном от имени ЕС, говорится, что пока нет «новых предложений» относительно прекращения выдачи виз гражданам Турции в связи с коронавирусом.

Экономика Турции продолжает переживать тяжелые времена из-за потрясений на валютном рынке, иностранные инвесторы также продолжают покидать страну. Из недавно покинувших Турцию окончательно — одна из крупнейших энергетических компаний России, компания Oteko. Она купила объект для наполнения и хранения сжиженного нефтяного газа в турецкой местности Ярымджа в 2017 году.

Турецкое правительство решило превратить знаменитый монастырь Карие в Стамбуле в мечеть. Этот монастырь, один из самых символичных византийских памятников, известный своими историческими фресками, собираются преобразовать в мечеть согласно тем же процедурам, что и собор Святой Софии.

Соглашение между Грецией и Египтом, определяющее районы морской юрисдикции в Восточном Средиземноморье, ратифицировано египетским парламентом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика Эрдогана направлена на создание нестабильности в Евросоюзе.