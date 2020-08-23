Кубинка, Московская область, , 13:29 — REGNUM С приветствием к участникам военно-технического форума «Армия-2020» и «Армейских игр-2020» (АрМИ­-2020) выступил на церемонии их открытия председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 23 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Армия — это не только техника, это прежде всего люди» — сказал Мишустин и напомнил о героях Великой Отечественной как о тех, с кого нашему поколению следует брать пример как в ратном, так и в тыловом труде.

Также пожелал участникам игр АрМИ­-2020 удачи и сделал акцент на роди военно-технического форума в развитии технологий, особенно похвалив развитие технологий искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и робототехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с видеообращением обратился к участникам армейских игр и форума «Армия-2020» президент России Владимир Путин.