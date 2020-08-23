Москва, , 13:21 — REGNUM С видеообращением обратился к участникам армейских игр и форума «Армия-2020» президент России Владимир Путин. Об этом 23 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Kremlin.ru

В своем обращении российский лидер выразил надежду на то, что игры помогут патриотическому воспитанию молодежи и послужат укреплению межгосударственных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в международных соревнованиях «Армейские игры — 2020» (АрМИ-2020), которые начались совместно с военно-техническим форумом «Армия-2020» в Подмосковье, одновременно примут участие команды не признающих друг друга государств — Израиля и Палестины.