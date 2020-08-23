Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти официально переносится со 2 на 4 сентября. Информацию подтвердил для албанского новостного агентства Telegrafi пресс-секретарь Совета по национальной безопасности США Джон Уллиот.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Джон Уллиот Мы верим, что прогресс в экономических вопросах, в том числе в создании рабочих мест и ускорении экономического развития, является первым шагом к ускорению мирного урегулирования.

Напомним, встреча Хоти и Вучича в США должна была состояться ещё 27 июня, однако была отменена после публикации Специальным трибуналом по Косово Обвинительного акта в отношении президента Косово Хашима Тачи, который также должен был принять участие во встрече. Считается, что вызов Тачи в Гаагу был санкционирован Брюсселем с целью не допустить переход лидерства в диалоге между Сербией и Косово к США.

В результате первая встреча представителей Косово и Сербии на высоком уровне после продлившегося почти два года перерыва состоялась 16 июля при посредничестве Специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака.

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