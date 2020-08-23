Киев, , 12:47 — REGNUM Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Об этом 23 августа со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина.

Юлия Тимошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Кроме лидера партии «Батькивщина», коронавирусом заразились ее дочь Евгения Тимошенко и супруг дочери Артур Чечеткин.

Об источниках и сроке инфицирования Юлии Тимошенко, а также о состоянии ее здоровья и ходе лечения на данный момент ничего не известно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что COVID-19 переболела не только его супруга Елена Зеленская, но и их семилетний сын.