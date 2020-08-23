Минск, , 11:40 — REGNUM Белорусские люди уже никогда не будут прежними и если власть осознает, что белорусы «не поменяются», «не отступят» и Белоруссия «сделала свой выбор», то для того, чтоб «кризис» не усугублялся представители власти должны выйти на переговоры. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью информационному агентству Baltic News Service, опубликованном 22 августа.

«Белорусские люди уже никогда не будут прежними. Если вам кажется, что все утихнет, то этого не случится, потому, что люди наши проснулись и они уже не смогут жить с этой властью, которую они не принимают, которую не воспринимают, которую никогда не простят и не забудут всех этих преступлений, которые они совершили… Если власть она осознает, что белорусы уже не поменяются, что всё, Беларусь сделала свой выбор, приняла решение, что они защищают свои права и белорусы тоже не отступят. И так, как власть всегда говорила, что они за страну, они за белорусов, то они должны понять, чтоб этот кризис не углублялся, они должны принять такое решение и выйти на переговоры», — заявила Тихановская.

Читайте также: Тихановская не будет участвовать в новых выборах президента Белоруссии

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что в случае проведения новых выборов президента Белоруссии она не станет выдвигать свою кандидатуру на пост главы белорусского государства. Отметим, что на данный момент экс-кандидат в белорусские лидеры находится в Литве.

Читайте также: Тихановская назвала себя символом перемен в Белоруссии