Минск, 23 августа 2020, 11:40 — REGNUM Белорусские люди уже никогда не будут прежними и если власть осознает, что белорусы «не поменяются», «не отступят» и Белоруссия «сделала свой выбор», то для того, чтоб «кризис» не усугублялся представители власти должны выйти на переговоры. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью информационному агентству Baltic News Service, опубликованном 22 августа.
Читайте также: Тихановская не будет участвовать в новых выборах президента Белоруссии
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»
Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что в случае проведения новых выборов президента Белоруссии она не станет выдвигать свою кандидатуру на пост главы белорусского государства. Отметим, что на данный момент экс-кандидат в белорусские лидеры находится в Литве.
Читайте также: Тихановская назвала себя символом перемен в Белоруссии