Виктор Потапов, 23 августа 2020, 22:46 — REGNUM Член общественного совета МПР Игорь Агафонов прокомментировал эмоциональное выступление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Он обратил внимание на то, что руководитель Росприроднадзора признает факт, что она «не может справиться с ситуацией в сфере экологии, с контролем за экологией».
В качестве решения этой проблемы Игорь Агафонов предложил инструмент общественных контролеров.
В очередной раз хотелось бы обратить внимание читателя на некорректное использование СМИ и экспертами термина «экология». Экология — это наука, а не состояние (качественное или не качественное) окружающей среды. Контроль за наукой экологией — это не что иное, как профанация самой этой науки, один из примеров реализации технологии гринвошинга (буквально «зелёное отмывание», то есть мошенническое позиционирование компании товара или услуги в качестве экологичных, «зелёных» — прим. ИА REGNUM). А вот с задачей по контролю за состоянием окружающей среды и процессом воздействия на неё хозяйственной деятельности институт общественных контролеров вполне мог бы справиться.
Не секрет, что коррупционные преступления в сфере охраны окружающей среды совершаются сотрудниками надзорных органов чаще всего в виде получения взяток от лиц, ответственных за соблюдение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации коммунально-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. Эксплуатация перечисленных объектов всегда связана с возможностью потенциального причинения неконтролируемого вреда окружающей среде. Прозрачность оценки результатов этой деятельности с помощью инструмента общественных контролеров сократила бы и возможности коррупционных проявлений в органах надзора.
Как мне представляется, именно предложение по использованию института общественных контролеров вызвало через несколько дней реакцию заместителя министра, статс-секретаря Министерства природных ресурсов РФ Светланы Радченко, обвинившей Игоря Агафонова в дискриминации Светланы Родионовой по признакам пола. Тем самым чиновник МПР Светлана Радченко, курирующая вопросы нормотворчества, взаимодействия министерства с федеральными органами исполнительной власти по совершенствованию законодательства, а также с обеими палатами российского парламента, пытается подменить серьезную тему обсуждения по решению вопросов контроля за состоянием окружающей среды, обсуждением неудачных и неуместных, с моей точки зрения, «комплиментов» Игоря Агафонова в адрес руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Тема дискриминации женщин как повод для «перевода стрелок» при обсуждении важных вопросов стала последнее время довольно часто использоваться. Одна из бывших чиновниц Росприроднадзора с помощью этого нехитрого приема умудрилась критику своей деятельности представить как сексуальное домогательство.
В итоге общественность вместо серьезного обсуждения результатов нормотворчества Минприроды, которое, кстати, курирует Светлана Радченко, вынуждена довольствоваться обвинением Игоря Агафонова в сексизме. А ведь природоохранное нормотворчество сопровождается сплошными провалами природоохранной деятельности, несмотря на неоднократные указания президента и председателя правительства по наведению порядка в этой сфере.
Следует обратить внимание, что одной из главных причин возникновения аварийных ситуаций, подобных аварии на предприятии «Норникеля», является несоблюдение правил эксплуатации, нарушение сроков проведения планово-предупредительных ремонтов (ППР) и требований научной организации труда (НОТ). Во времена СССР все эти нормы и правила должны были неукоснительно соблюдаться на всех сооружениях, предприятиях и объектах любой хозяйственной деятельности. И сегодня в сферах высоких технологий оборонки, космоса, авиации и т. д. требования ППР и НОТ продолжают соблюдаться. Именно на базе советских разработок в области НОТ была создана популярная сегодня система «Бережливого производства» японских автомобильных концернов.
И все эти требования прекрасно известны Светлане Радионовой, учитывая её многолетний опыт работы в Ростехнадзоре, в полномочия которого как раз и входит соблюдение норм ППР и СНИПов на особо опасных объектах и производствах. В принципе, каждый читатель на своем опыте может представить, чем грозит нарушение правил проведения ППР, если вовремя не заменить в квартире протекающий кран или трубу, не соблюдать сроки технического обслуживания автомобиля. Именно такая банальная причина и привела к аварии в Норильске.
В настоящее время в погоне за прибылью коммерческие предприятия сплошь и рядом сокращают затраты на соблюдение норм ППР, что в итоге и приводит к авариям, залповым выбросам вредных веществ, пожарам, затоплениям в результате прорыва дамб и т. д. Различные попытки поставить под контроль эту погоню за прибылью с помощью норм и ограничений по воздействию на окружающую среду блокируются различными НПО, в том числе вполне конкретными представителями РСПП, «Деловой России» и ТПП. В результате систематического нарушения правил безопасности во многом обоснованно формируется имидж России как грязной и опасной страны.
На самом деле имидж грязной России не складывается, а целенаправленно формируется как следствие нормотворчества вполне определенных чиновников МПР и МЭ, направленного на удовлетворение интересов отечественных и зарубежных компаний, на содействие сбросу в Россию грязных технологий и продлению эксплуатации устаревших и опасных производств. По моему мнению, работа Светланы Радченко на месте куратора процесса природоохранного нормотворчества вносит существенную лепту в ликвидацию советской системы ППР, НОТ и СНИПов, обеспечивавших экологическую безопасность граждан. Вот только четыре крупных проекта природоохранных проектов нормотворчества, провальные итоги которых общепризнаны:
- Провал реформы механизма расширенной ответственности производителей (РОП) (см. «Белый дом взглянул на отходы по-новому»). Более 100 млрд руб. в год собирается с жителей, а с предприятий — копейки. Так в чем же состоит эта ответственность производителей.
- Провал перехода на новые доступные технологии (см. «Мифы перехода на НДТ или диверсионная операция»).
- Провал по созданию национальной системы углеродного регулирования (см. «Об антироссийском законопроекте о регулировании парниковых газов»).
- Провал нацпроекта «Экология» (см. «Провал национального масштаба»).
В тоже время экологическая реформа лишает бюджеты платежей за промышленные загрязнения (см. «Плата за регулирующее бездействие»).
В послании Федеральному собранию 2018 года президент РФ Владимир Путин сказал:
А что мы видим сегодня. В результате природоохранного нормотворчества МПР ничего не меняется, за исключением объёма отчетности предприятий и доходов нормотворителей на фоне падений платежей в бюджет за НВОС. Деятельность по ознакомлению предприятий с растущей природоохранной отчетностью предприятий перед МПР и Росприроднадзором превратили в коммерческое предприятие.
На Западе тратят десятки миллионов долларов и евро на содержание в России групп лоббирования своих интересов, чтобы бесплатно использовать наши экологические ресурсы окружающей среды и сбрасывать нам устаревшие технологии.
Когда в МПР меняются министры, а позитивных сдвигов от нормотворчества в природоохранной деятельности не наблюдается, то не следует ли новому министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину разобраться с причинами многочисленных провалов в природоохранном нормотворчестве и определиться с оценкой деятельности своих ключевых сотрудников, невзирая на их половые и гендерные различия? Или страна, как в сказке, останется у «разбитого корыта»?
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