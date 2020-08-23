Минск, , 09:38 — REGNUM Действия силового блока Белоруссии по стабилизации обстановки могут быть представлены как «геноцид» собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса республики «силовым путем» с применением частей и подразделений, которые развернуты вблизи белорусской границы.

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Об этом, как сообщает TUT. BY, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе доклада на совещании с участием Александра Лукашенко, который был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».

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По словам министра обороны Белоруссии нельзя исключить, что в дальнейшем «деструктивные силы» могут попытаться захватить власть посредством провоцирования массовых беспорядков в том числе с применением оружия.

По оценкам министра обороны, наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях Белоруссии, «где в течение длительного времени реализуется ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших наших соседей».

Глава министерства обороны уточнил, что «деструктивные силы», которые могут внести вклад в дестабилизацию обстановки в республике, курируются «спецслужбами стран Запада». Эти силы могут как легальными, так и нелегальными путями проникнуть на территорию республики «просочившись» через западную границу.

«В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путем в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы», — подчеркнул белорусский министр обороны.

Министр обороны Белоруссии также отметил, что в качестве авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 ВВС США, которые недавно были переброшены из Германии на авиационную базу Ласк в Польше. Подлетное время истребителей к белорусской границе по словам Хренина составляет порядка 22 минут.

Виктор Хренин отметил, что для того, чтоб не допустить развития обстановки по подобного рода сценариям «нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подключении «внешнего фактора» в развитии событий в республике, которые следуют по плану цветных революций.

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