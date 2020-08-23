Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри назвала своего брата жестоким, лгуном и человеком без принципов. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позднее написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.

Напомним, что старшая сестра Трампа Мэриэнн имеет степень доктора юрспруденции и занимала должность федерального судьи.

В разговоре Мэриэнн утверждает, что у Трампа совершенно нет никаких принципов.

«Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе» — говорила она в 2018 году в связи с проведением политики разделения семей мигрантов на границе США с Мексикой. The Washington Post публикует отрывки этих разговоров.

Также сестра президента сетовала, что тот вообще ничего не читает, имея в виду доклады различных ведомств, которые попадают ему на стол.

Мэриэнн называет Трампа жестоким, фальшивым, человеком без принципов.

Напомним, что племянница Трампа выпустила книгу под названием «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В продаже она появилась 14 июля. Книга рисует весьма нелицеприятный образ президента США.