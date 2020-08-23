Тернополь, Украина, , 08:09 — REGNUM Глава Тернопольской областной государственной администрации (западная Украина) Владимир Труш заразился коронавирусом. О положительном результате теста на SARS-CoV-2 чиновник сообщил 22 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие — не самое лучшее», — добавил Труш.

Глава области также пообещал, что все проблемы региона будут решаться в дистанционном режиме и он ежедневно будет информировать о состоянии дел.

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Напомним, по состоянию на 22 августа на Украине было зарегистрировано 102 971 случаев инфицирования коронавирусом, 4 507 из которых — в Тернопольской области. По числу выявленных случаев инфицирования 22 августа область занимала одиннадцатое место среди остальных регионов Украины.