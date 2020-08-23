Бухара, Узбекистан, 23 августа 2020, 08:08 — REGNUM На 66-м году жизни скончался исполняющий обязанности главы (хокима) Бухарской области Узбекистана Карим Камалов, сообщает 22 августа Национальное информационное агентство Узбекистана.
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О том, что исполняющий обязанности хокима Бухарской области проходит лечение от COVID-19 стало известно 30 июля.
Напомним, на должность временно исполняющего обязанности главы Бухарской области Карим Камалов был назначен в конце февраля 2020 года.