Киев, 23 августа 2020, 08:07 — REGNUM Все, что Россия делает в Крыму имеет одну цель — военную. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 22 августа.
Ключевой угрозой, которая имеется на сегодняшний день Джапарова назвала милитаризацию Крыма.
По словам заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства, Россия развивает инфраструктуру на Крымском полуострове лишь с военной целью.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский полуостров быстрее «вернется» в состав Украины, если соседняя Херсонская область станет успешной.
Напомним, после государственного переворота на Украине жители Крыма приняли решение воссоединиться с Российской Федерацией. Это произошло в марте 2014 года. Украина не признает волеизъявление жителей Крымского полуострова и считает, что Россия «аннексировала» полуостров.