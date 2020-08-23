Киев, , 08:07 — REGNUM Все, что Россия делает в Крыму имеет одну цель — военную. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 22 августа.

Ключевой угрозой, которая имеется на сегодняшний день Джапарова назвала милитаризацию Крыма.

«В принципе все, что проводится в Крыму, имеет одну цель — военную», — заявила она.

По словам заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства, Россия развивает инфраструктуру на Крымском полуострове лишь с военной целью.

«Возможно, кому-то, кто поедет в Крым увидеть прекрасное Черное море, покажется, что там есть какое-то развитие инфраструктуры, то оно действительно есть, но цель развития этой инфраструктуры военная. То есть сегодня можно констатировать, что Крым — это военная база Российской Федерации. Все, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, согласно географии, в том числе в регион Средиземноморья», — заявила Эмине Джапарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский полуостров быстрее «вернется» в состав Украины, если соседняя Херсонская область станет успешной.

Напомним, после государственного переворота на Украине жители Крыма приняли решение воссоединиться с Российской Федерацией. Это произошло в марте 2014 года. Украина не признает волеизъявление жителей Крымского полуострова и считает, что Россия «аннексировала» полуостров.